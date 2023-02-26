AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın danışmanı Ahmet Dede Demir'in nişan töreni için ile geldiği 27 yakınıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi. Taş'ın kardeşi Ahmet Taş, acı bir detayı da ilk kez açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi 11 ilde büyük bir yıkım oluşturdu. 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi Adıyaman'da büyük bir yıkım yarattı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ilde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da yaşamını yitirdi.

AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi

NİŞAN TÖRENİ İÇİN GELMİŞ

Taş'ın danışmanı olan Ahmet Dede Demir'in nişan töreni için Adıyaman'a geldiği ve depreme 8 katlı Aydın apartmanında yakalandığı öğrenildi. Taş'ın cansız bedeni enkazdan 44 saat sonra çıkarıldı. Taş'ın depremde 27 yakınıyla yaşamının yitirdiği öğrenilirken Taş'ın ve akrabalarının cenazelerinin Börgenek köyündeki aile mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.

AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi

28 KİŞİ DEFNEDİLDİ

Köyde kurulan taziye çadırına gelenler Yakup Taş'ın akrabaları tarafından karşılanıyor. Yakup Taş'ın kardeşi Ahmet Taş, yaşadığı acıya ilişkin konuştu. Ahmet Taş, "Abim, yeğenlerim, kardeşlerim 24 kişi, 4 kişi de teyze çocukları, danışmanı, annesi, iki kardeşi toplam 28 kişinin apartmandan cenazelerini alıp defnettik. Sağ olsun Türkiye kilitlendi devletimiz de vatandaşımız da Adıyaman'a el birliğiyle destek oldular. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi

"DANIŞMANI CUMARTESİ GECESİ NİŞANLANDI, PAZAR GECESİ ÖLDÜ"

Binadan ilk gün 5 kişiyi kendi imkanlarıyla canlı çıkardıklarını, ikinci gün AFAD ekiplerinin desteğiyle canlı çıktığını hatırlatan Taş, "Danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Ahmet Dede Demir'in nişanı için Adıyaman'a gelmişlerdi. O bahane oldu, hepsi bir araya toplandı. Danışmanı da vefat etti. Cumartesi gecesi nişanlandı, pazar gecesi öldü" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi

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