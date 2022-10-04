AK Parti Milletvekilinden üzen haber! Trafik kazası geçirdi

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdi. AK Parti Milletvekili Nilgün Ök'ün, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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AK Parti Milletvekilinden üzen haber! Trafik kazası geçirdi

Alınan bilgilere göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı.

AK Parti Milletvekilinden üzen haber! Trafik kazası geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Ök’ün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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