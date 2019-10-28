AK Parti Milletvekilleri Kdz. Ereğli’de partililerle buluştu

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu ve Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun partilerinin Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu ve Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun bu gün Kdz. Ereğli ilçesine gelerek parti teşkilatında düzenlenen istişare toplantısında partililerin talep ve şikayetlerini dinledi.

Toplantıya Milletvekilleri ve il başkanının yanı sıra Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, il genel ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda milletvekilleri ve il başkanı ile Ereğli, belde ve köylerinin öncelikli sorunları ve buralardan gelen talepleri görüştüklerini söyledi. Toplantının çok verimli geçtiğini aktaran Çakır "Milletvekillerimiz Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu ve İl Başkanımız Sayın Zeki Tosun'un katılımları ile güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Belediye Başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ile parti yöneticilerimiz milletvekillerimize talep ve şikayetlerini ilettiler. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Ben katılımlarından dolayı milletvekillerimize, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ile parti yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımız zaman zaman yapıyorduk. İnşallah bundan sonra daha sık yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA