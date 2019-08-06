AK Parti milletvekillerinden Rektör Şevli’ye ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Gülaçar, yeni dönemde üniversitenin akademik başarısının daha iyi bir seviyeye geleceğine inancının tam olduğunu belirterek, "Van ve bölge için önemli bir değer olan üniversitemize desteklerimiz her zaman devam edecektir" dedi.

Milletvekili Arvas ise, Van YYÜ'nün daha iyi bir yere gelmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerinin altını çizerek, "Önümüzdeki 4 yıl boyunca da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin çok güzel işler çıkaracağına inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Türkiye'de lider üniversite olabilmesi için bürokrasiden siyasete, akademiden sivil toplum örgütlerine kadar herkese çok önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Üniversitemizin kapıları herkese açıktır. Her kurum ve kişiyle üniversitemizin ve Van'ımızın daha da ileriye taşınması noktasında birlikte çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA