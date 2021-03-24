AK Parti MKYK listesi | AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre'de MKYK listesi belli oldu. Mevcut MKYK yarı oranda değişikliğe uğrarken listedeki isim sayısı da 50'den 75;'e çıkarıldı. İşte AK Parti MKYK listesi...
AK Parti'nin uzun süredir beklenen 7. Olağan Büyük Kongresi tamamlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından partinin MKYK üye listesi de belli oldu. Erdoğan, 50 kişinin yer aldığı listede değişikliğe gidileceğini ve üye sayısının 75'e çıkarıldığını ifade ederken paylaşılan listede, eski listede bulunan isimlerin yarısının yer almadığı görüldü. İşte MKYK listesinde bulunan o isimler...
AK PARTİ MKYK LİSTESİ | AK PARTİ MKYK ÜYELERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK listesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi."