AK Parti MKYK listesinden çıkan isimler | AK Parti eski MKYK üyeleri
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin MKYK üye sayısının 50'den 75'e çıkarıldığını duyurdu. Güncellenen listede 20'den fazla eski üyenin yer almadığı görülürken vatandaşlar AK Parti MKYK listesinden çıkan isimleri araştırıyor.
AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeni MKYK üyeleri belli oldu. Erdoğan'ın MKYK üye sayısını 75'e çıkarıldığını duyurmasının ardından yapılan karşılaştırmada, eski MKYK üyelerinden birçoğunun isminin yeni listede yer almadığı görüldü. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, AK Parti MKYK listesinden çıkan isimler | AK Parti eski MKYK üyeleri konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
AK PARTİ ESKİ MKYK ÜYELERİ
- RECEP TAYYİP ERDOĞAN
- AHMET ARSLAN
- AHMET SAMİ CEYLAN
- AHMET SORGUN
- AHMET TAN
- ALİ İHSAN YAVUZ
- BÜLENT TÜFENKCİ
- BÜŞRA PAKER
- CEVDET YILMAZ
- ÇİĞDEM KARAASLAN
- EFKAN ALA
- EMİNE ZEYBEK
- ERKAN KANDEMİR
- EROL KAYA
- EYÜP ÖZSOY
- FATİH ŞAHİN
- FATMA AKSAL
- FATMA BETÜL SAYAN KAYA
- GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ
- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
- HAMZA DAĞ
- HARUN KARACAN
- HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA
- HATİCE MERVE TATAR
- HAYATİ YAZICI
- İBRAHİM HALİL YILDIZ
- İFFET POLAT
- JÜLİDE SARIEROĞLU
- LEYLA ŞAHİN USTA
- LÜTFİ ELVAN
- MAHİR ÜNAL
- MEHMET AKİF KALAYCI
- MEHMET ÖZHASEKİ
- METİN BULUT
- METİN YAVUZ
- MURAT BAYBATUR
- MUSTAFA ATAŞ
- MUSTAFA KÖSE
- MUSTAFA YEL
- MAHMUT ATİLLA KAYA
- NUMAN KURTULMUŞ
- NURETTİN CANİKLİ
- ORHAN MİROĞLU
- OSMAN NURİ GÜLAÇAR
- ÖMER ÇELİK
- ÖZNUR ÇALIK
- TUĞBA IŞIK ERCAN
- VEDAT DEMİRÖZ
- VİLDAN POLAT
- YAVUZ SUBAŞI
- ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN
AK PARTİ MKYK LİSTESİNDEN ÇIKAN İSİMLER
Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi. MKYK'da yer almayan bazı isimlerin yeni kabinede yer alacağı iddia edildi. Yeni dönem AK Parti MKYK'da yer almayan isimler şöyle:
- Ahmet Arslan
- Ahmet Sorgun
- Ahmet Tan
- Cevdet Yılmaz
- Erol Kaya
- Eyüp Özsoy
- Gökçen Özdoğan Enç
- Harun Karacan
- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
- Hatice Merve Tatar
- İffet Polat
- Lütfi Elvan
- Mahir Ünal
- Mehmet Akif Kalaycı
- Metin Yavuz
- Mustafa Ataş
- Mahmut Atilla Kaya
- Osman Nuri Gülaçar
- Tuğba Işık Ercan
- Yavuz Subaşı
- Zehra Taşkesenlioğlu Ban