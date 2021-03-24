AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeni MKYK üyeleri belli oldu. Erdoğan'ın MKYK üye sayısını 75'e çıkarıldığını duyurmasının ardından yapılan karşılaştırmada, eski MKYK üyelerinden birçoğunun isminin yeni listede yer almadığı görüldü. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, AK Parti MKYK listesinden çıkan isimler | AK Parti eski MKYK üyeleri konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AK PARTİ ESKİ MKYK ÜYELERİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AHMET ARSLAN

AHMET SAMİ CEYLAN

AHMET SORGUN

AHMET TAN

ALİ İHSAN YAVUZ

BÜLENT TÜFENKCİ

BÜŞRA PAKER

CEVDET YILMAZ

ÇİĞDEM KARAASLAN

EFKAN ALA

EMİNE ZEYBEK

ERKAN KANDEMİR

EROL KAYA

EYÜP ÖZSOY

FATİH ŞAHİN

FATMA AKSAL

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ

HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

HAMZA DAĞ

HARUN KARACAN

HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA

HATİCE MERVE TATAR

HAYATİ YAZICI

İBRAHİM HALİL YILDIZ

İFFET POLAT

JÜLİDE SARIEROĞLU

LEYLA ŞAHİN USTA

LÜTFİ ELVAN

MAHİR ÜNAL

MEHMET AKİF KALAYCI

MEHMET ÖZHASEKİ

METİN BULUT

METİN YAVUZ

MURAT BAYBATUR

MUSTAFA ATAŞ

MUSTAFA KÖSE

MUSTAFA YEL

MAHMUT ATİLLA KAYA

NUMAN KURTULMUŞ

NURETTİN CANİKLİ

ORHAN MİROĞLU

OSMAN NURİ GÜLAÇAR

ÖMER ÇELİK

ÖZNUR ÇALIK

TUĞBA IŞIK ERCAN

VEDAT DEMİRÖZ

VİLDAN POLAT

YAVUZ SUBAŞI

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN

AK PARTİ MKYK LİSTESİNDEN ÇIKAN İSİMLER

Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi. MKYK'da yer almayan bazı isimlerin yeni kabinede yer alacağı iddia edildi. Yeni dönem AK Parti MKYK'da yer almayan isimler şöyle: