AK Parti MKYK üyeleri, listesi 2021| AK Parti kongre listesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK listesinde yer alan üyeleri belirledi. Bu kapsamda üyelerin kimler olduğunu merak eden vatandaşlar AK Parti MKYK üyeleri, listesi 2021| AK Parti kongre listesi başlığıyla aramalarda bulunuyor.

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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi kesin iken parti yönetimi olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler belirlendi. AK Parti MKYK üyeleri, listesi 2021, İşte AK Parti kongre listesi... AK PARTİ MKYK ÜYELERİ, LİSTESİ 2021, İŞTE AK PARTİ KONGRE LİSTESİ AK Parti'nin kongresinde MKYK üyelerinin belirlendiği 2021 listesi kamuoyuna duyuruldu. Listede Binali Yıldırım'ın yer alması dikkat çekti. Tayfun Altuntaş Editör