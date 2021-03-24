AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ ABDURRAHİM FIRAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

55 yaşında olan Abdurrahim Fırat,1966 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlayan Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

SİYASİ HAYATI

Fırat, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti’den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı.

24 Mart 2021 tarihinde Abdurrahim Fırat, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir.