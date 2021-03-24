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  3. AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Ahmet Sami Ceylan internette AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla aratılıyor. Biz de Ahmet Sami Ceylan ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Ahmet Sami Ceylan ise internette Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusuyla sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. 

AHMET SAMİ CEYLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

50 yaşında olan Ahmet Sami Ceylan, 28 Nisan 1971 Çorum Merkez Yeşilyayla köyünde doğdu. Baba adı İsmet, anne adı Bahriye'dir. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümünü bitirdi. Aile şirketinde iş hayatına atıldı.

AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında?

SİYASİ HAYATI

Çorum AK Parti Merkez İlçe Yönetiminde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 2,5 yıl AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2,5 yıl AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı ve 4 yıl AK Parti İl Başkanlığı olmak üzere toplam 9 yıl AK Parti Teşkilatında görev yaptı. Çorum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Kurucu Üyeliği, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Çorum Kurucu Üyeliği, İmam Hatip Liseliler Platformu Çorum Koordinatörlüğü, Çorumspor Üst Kurul Başkanlığı ve Kamu Yararına kurulan birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında kurucu, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
26. ve 27. Dönemde Çorum Milletvekili seçildi. AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Ceylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde Ahmet Sami Ceylan, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir. 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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