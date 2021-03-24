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AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Ayhan Salman vatandaşlar tarafından internette AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralara internette çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AYHAN SALMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşında olan Ayhan Salman 1969 Yılında Bursa'da doğdu. İnegöl İmam Hatip Lisesini bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi A.Ö.F İktisat Bölümü'nde okudu (ön lisans). Birçok farklı sektörde ( Boya-Kimya, Mobilya üretimi ve gıda perakendeciliği) faaliyet gösteren Hadim Şirketler Grubu'nun kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyeliği, MÜSİAD Şube Başkan Yardımcılığı, Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Üyeliği, Perder gibi sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kimdir, nereli, kaç yaşında?

2005 yılındaki olağan kongre ile seçilen yönetim kurulunda AK Parti İnegöl İlçe Başkanvekilliği görevine getirildi. 2012 yılındaki olağan kongreye kadar 2 dönem bu göreve devam etti. 2012 -2014 yılları Arasında İl Yöneticisi olarak görev yaptı. 23 Ağustos 2017 Tarihinde Genel merkez Teşkilat Başkanlığımız Tarafından Bursa il Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde Ayhan Salman, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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