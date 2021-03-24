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AK Parti MKYK üyesi Behiye Eker kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Behiye Eker vatandaşlar tarafından internette AK Parti MKYK üyesi Behiye Eker kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AK Parti MKYK üyesi Behiye Eker kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. AK Parti MKYK üyesi Behiye Eker kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları ise şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

BEHİYE EKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Behiye Eker, 1979'da Mersin'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. işletme alanında yüksek lisans yaptı. Kendisine ait hukuk bürosunda avukat olarak çalışmaktadır. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de çeşitli kademelerde görev aldı. iyi düzeyde İngilizce bilen Albayrak, evli ve 1 çocuk annesidir.

24 Mart 2021 tarihinde Behiye Eker, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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