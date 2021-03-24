AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk kimdir, nereli, kaç yaşında? şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılıyor. Biz de Burhan Kayatürk ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

BURHAN KAYATÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

51 yaşında olan Burhan Kayatürk, 23 Ağustos 1970 tarihinde Van'da dünyaya geldi. Burhan Kayatürk'ün annesinin adı Huri Kayatürk; babasının adı ise Reşit Kayatürk'tür.

Burhan Kayatürk, hem Elektronik Mühendisi hem de İş Adamıdır. Burhan Kayatürk, Pakistan Lahore Mühendislik ve Teknolojisi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ise American International University'de İşletme Bölümünde tamamladı.

Pakistan, Nepal, Hindistan ve Afganistan'da mühendislik, proje müdürlüğü, uluslararası firmalarda danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yapan Burhan Kayatürk, AK Parti'nin Ankara Siyaset Akademisi Başkanı, Türkiye - Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkan Yardımcı ve Araştırmacı Girişimci İş Adamları Derneği İstişare Kurulu başkanı olarak farklı görevlerde de bulundu. Burhan Kayatürk Pakistan Parlamentosu'nun "Devlet Nişanı"na da layık görüldü.

AK Parti'den 23. Dönem Ankara, 24. Dönem Van milletvekili olarak seçildi. 23. Dönemde Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Türkiye - Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde ise AKPM Türk Grubu Üyesi oldu. Aynı zamanda Burhan Kayatürk, AK Parti Genel Merkez Dışişleri Başkan Yardımcısı, APA Komisyon Başkanı, AK Parti Grup Yönetim Üyesi ve Pakistan Dostluk Grubu üyesidir.

24 Mart 2021 tarihinde Burhan Kayatürk, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir.