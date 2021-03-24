AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Cem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bu soruların yanıtları haberimizde...

CEM ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sivas doğumlu Cem Şahin 2005 yılından bu yana medyanın içinde yer almaktadır. Programcılık yolculuğuna Sivas'ta yerel bir radyoda başlayan Şahin; dergicilik, gazetecilik, yapımcılık, sosyal medya uzmanlığına kadar çeşitli dallarda faaliyet göstermiştir.

Şahin, Radyo Trafik Ankara başta olmak üzere birçok ulusal kanalda spikerlik yapmış ve PratikA Seslendirme ajansında seslendirmen olarak halen görev yapmaktadır.

"Gölge" ve "129" adında iki kitabı vardır.

Şahin'in nereli olduğu henüz bilinmemektedir.