AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu.

DERYA YANIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1972 Kadirli doğumlu Derya Yanık 49 yaşındadır. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamlamış, aynı tarihten bu zamana kadar serbest avukat olarak görev yapmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları ile ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer alan Yanık, çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmalarını yayınlanmaktadır.

AKPARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana birçok sivil toplum çalışmalarında kendini gösteren Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanında diğer dernek ve vakıflarda üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yürütmektedir.