AK Parti MKYK üyesi Emre Ete kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu.

EMRE ETE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1982 Van doğumlu Emre Ete Siirtlidir. Ete evli ve 3 çocuk babasıdır.

Lisans eğitimini Amerika’da Cleveland State Üniversitesi İşletme bölümünde yapan Ete, aynı üniversitede MBA işletme mastırını tamamlamıştır. 3 çocuk babası Ete, 2007 itibariyle teknoloji, züccaciye ve fuarcılık sektörlerinde önde gelen firmaların yönetim kurullarında görev almaktadır.

Öte yandan sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerini de başarı ile yürütmekte olan Ete, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) Üyeliği, Fenerbahçe Kongre Üyeliği, DEİK Orta Amerika ve Sırbistan- Türkiye İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Dünya Fahri Konsoloslar Derneği (DFKD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Honduras Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu, görevlerine devam etmektedir.

"2015 YILI EN İYİ GENÇ GİRİŞİMCİ" ÖDÜLÜ SAHİBİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde her yıl düzenli olarak gerçekleşen Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan yardımcısı da olan Ete, 2015 yılında, G-20 Türkiye Dönem Etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olan Uluslararası Kobi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘’2015 Yılı En İyi Genç Girişimci ‘’ ödülünü almıştır.