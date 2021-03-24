AK Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da 1981 yılında dünyaya geldi. Babası adı Ramazan, annesinin adı Hatice'dir.

Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı.

AK PARTİ İstanbul İl Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ İstanbul İl Tanıtım Medya Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 5. Olağan Kongresiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 13 Eylül 2015 tarihinde AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği itibarıyla AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 65. Hükûmette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı.