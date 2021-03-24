AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ FATMA GÜLDEMET SARI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1970'te Malatya Darende'de doğdu. Baba adı Yücel, anne adı Sıdıka'dır.

Orta ve lise öğretimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı.

Yüksek Mimar; Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans çalışmasının ardından iş hayatına atıldı.O dönemde proje sorumluluğu ve şirket ortaklığı gibi görevler üstlendi.

2008 yılında AK PARTİ Çukurova Kurucu İlçe Başkanı olarak aktif siyasi hayatına başladı. 2012-2014 yılları arasında AK PARTİ Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde bulundu. 25. Dönem Adana Milletvekili seçildi. 64. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı.

Çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.

Sarı, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.