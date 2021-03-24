AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden İsmail Cenk Dilberoğlu da bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ İSMAİL CENK DİLBEROĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

10 Haziran 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 56 yaşındaki İsmail Cenk Dilberoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Ensar Vakfı Mütevelli Hayeti Başkanı olan Dilberoğlu'nun anne tarafının Bulgaristan göçmeni, baba tarafının ise Trabzon, Araklılı olduğu biliniyor.

1986 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ilk adımı olan Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazanarak imam hatip camiasına ilk adımını attı.

8 yıllık bir imam hatip lisesi macerasından sonra 1994 yılında okulun ikinci mezunları olarak mezun oldu.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1 yıllık stajının ardından hemen askere gitti ve 2000 yılında askerliğini tamamladı.

Bu tarihten itibaren Taksim’deki kendi bürosunda serbest avukatlık yapmakta.

İlk sivil toplum kuruluşu deneyimine Eyüp Özdemirler ve Mahmut Özdiller'le beraber Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nde hizmet vermekle başladı.

Yönetim Kurulu üyeliği ve daha sonra Başkanlık görevlerinde bulundu.

1999 yılı itibariyle Ensar Vakfı Mütevelli Heyetine girdi.

2011 Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine seçildi.

Bunun yanı sıra 2000 yılından sonra AK Parti’nin kuruluş sürecinde, gençlik kollarında yine bir başka Kartallı olan, sınıf arkadaşı Şenol Kazancı ile görev aldı ve gençlik kolları kurucusu olarak hizmet verdi.

2004 yılında Üsküdar’dan İl Genel Meclisi üyesi seçildi.

2009 yılında da Ataşehir’den İl Genel Meclisi üyesi seçildi.

2002 yılında evlenen Dilberoğlu, iki çocuk babasıdır.

Türk Hava Yolları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti İstanbul İl Genel Meclis üyesi olarak görev yaptı.

Halen Ensar Vakfı Genel Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İsmail Cenk Dilberoğlu, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.