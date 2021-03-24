AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden Leyla Şahin Usta da bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi Leyla Şahin Usta kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

8 Mart 1973 tarihinde İstanbul'da doğan 48 yaşındaki Leyla Şahin Usta, Viyana Medizinische Universität'de 2003 yılında tıp eğitimin tamamlamıştır.

2015 yılına kadar hekimlik yapmıştır.

25., 26. ve 27. dönem Konya milletvekilidir.

Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.

18 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Üyelikleri:

AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi,

Türk Tabipler Birliği İstanbul Üyesi,

Hekim Hakları Derneği Onur Üyesi,

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)-Avusturya Kurucu Üyesi.

Leyla Şahin Usta, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.