AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden Mehmet Kasım Gülpınar da bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

20 Eylül 1969'da Şanlıurfa Siverek'te doğan 52 yaşındaki Mehmet Kasım Gülpınar'ın babasının adı, Eyyüp Cenap, annesinin adı Asuman'dır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

TÖMER'de öğretmenlik yaptı.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı.

Özel bir TV kanalında Diplomasi Muhabirliği yaptı.

Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.

24. Dönem AK Parti Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

25. ve 26. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyesidir.

Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı görevlerinde bulundu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanıdır.

Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion d Honneur nişanı ile taltif edilmiştir.

Çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.