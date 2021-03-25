AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Nurcan Dalbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ NURCAN DALBUDAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1979 yılında Afyon'da doğan Nurcan Dalbudak 42 yaşındadır. Pamukkale Üniversitesi Tekstil Bölümü mezunu olan Dalbudak, özel sektörde yönetici olarak görev yaptı.

SİYASİ HAYATI

2011 Genel Seçimlerinde Denizli Milletvekili olarak seçilen Dalbudak, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonunda üye olarak görev yaptı. Dalbudak TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu üyesidir ve Türkiye Benin Dostluk Grubu Başkanvekili olarak görev almıştır. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Nurcan Dalbudak, evli ve iki çocuk annesidir.