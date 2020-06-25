AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. Vatandaşlar AK Parti MKYK üyesi Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularını merakla aratmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ ÖZLEM ZENGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Avukat Zengin, 9 Eylül 1969 tarihinde Tokat'ta Salih ve Nimet çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika’da yaşadı. Türkiye’ ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7’ de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “HAYATIN İÇİNDEN” adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir.

SİYASİ HAYATI

2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005’den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Din Sosyolojisi alanında ’Yüksek Yargı Kararları Işığında Din ve Laiklik Algısındaki Sosyolojik Değişim’ konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı.

Bu arada Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.12 Mayıs 2012 ‘de, Üçüncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’ nde AK PARTİ İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı’ na seçildi ve 14 Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Av. Özlem Zengin İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi “İKAMER” in kurucularındandır.





Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği “KADEM” kurucu üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Medya alanında çalışmalarına devam etmekte ve ÜLKE TV de Türkiye ve dünya gündeminin özellikle kadınların bakış açısından değerlendirildiği “İNCE FİKİR” programını hazırlamakta ve sunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.

ÖZLEM ZENGİN'İN KADINLARLA İLGİLİ SÖYLEMİ

HDP’li Koçyiğit’in, “Taslağınız basına sızdı. Taslağı hazırlayıp duruyorsunuz sonra inkar ediyorsunuz.” demesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, “Bir konuya kaç kez cevap verilecek? Yeter artık nedir bu tecavüz meselesi? Böyle bir şey olamaz,” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin ise “Bu ülkede AK Parti gelene kadar ‘kadın’ kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir” diyerek şunları söyledi:

“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe’de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti’yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.

Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye’de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis’te ortaklaşacağız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir.”