AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ ÖZNUR ÇALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki Öznur Çalık evli ve iki çocuk annesidir. 1 Ocak 1965 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan Öznur Çalık, İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Öznur Çalı 1988 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olurken ayrıca Sosyal Politikalar üzerine Yüksek Lisans yaptı.

Meslek kuruluşlarında ve aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görevler üstlenen Çalık, kuruluşundan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarında yer aldı. 2003 yılında partisinin 1. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildi.

23. 24. ve 25. dönem Malatya Milletvekilliği yapan Çalı, bu süre boyunca; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Üyeliği, TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

AK Parti Halkla İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Ağustos 2014 – Eylül 2015 tarihleri arasında yürüttü. 26. Dönem Malatya Milletvekilli olan Çalık Mayıs 2016 tarihi itibariyle AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilmiştir.