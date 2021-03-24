AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ RESUL KURT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Adıyaman'da doğan Resul Kurt, İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi 1992 yılında İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Kurt, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Resul Kurt, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı.

Resul Kurt 6 Mart 1995 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etti. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, "Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması" konulu master teziyle 1999 yılında tamamlayan Kurt, Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.

50 yaşındaki Resul Kurt evli ve iki çocuk sahibidir.