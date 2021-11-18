AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tartıştı: Hadsiz, kimsin sen'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş yüzde 50+1 sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu ifade etmişti. Sonrasında tuzak kuranlar olarak bahsettiği kişilerin "Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları" olduğunu ifade eden Tayyar'ın sözleri tartışma konusu olmuştu.

"KAZANMAYA ODAKLANMALI, KAZANINCA BİZ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar 16 Kasım Salı günü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti

"Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz. Çok basit, orana gerek yok. İsteyen istediğiyle bir araya gelir. En çok oyu alan kazanır. Siyasette gerginlik azalır, 50+1 tehdit olmaktan çıkar, sistem rahatlar"

50+1 AÇIKLAMASI SONRASI GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Gelen eleştirilere sosyal medya hesabında yaptığı başka bir paylaşım ile yanıt veren Tayyar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Misal… Belediye başkanlığı seçimindeki gibi en çok oyu alanın kazandığı sistemde oranı halk belirler. Seçim tek turda biter. Yüzde 25'le de yüzde 75'le de kazanabilirsin. Demokratiktir, meşrudur"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, bugün yaptığı paylaşımda söz konusu açıklamayı işaret ederek "Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda "sorosçuluk yalanı" yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" ifadelerini kullandı.

TAYYAR'DAN UÇUM'A YANIT: "HADSİZ KİMSİN SEN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un bu paylaşımına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar şu yanıtı verdi:

"'Soros' dedik, ses Uçum'dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları 'kendini düşünmekle' suçluyor. Cüretkâra bak. 'Asla değişmez' diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz, kimsin sen!"

Tayyar yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Uçum, devlet memurudur.

Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez.

Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına.

Hodri meydan"