Ak Parti Muğla adaylarını tanıttı

Ak Parti Muğla teşkilatı 31 Mart yerel seçimleri aday tanıtım toplantısı ile belediye başkanı adaylarını tanıttı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde

15 Temmuz Şehitler Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına binlerce vatandaş katıldı.

Aday tanıtımı öncesi konuşma yapan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Bu saatten sonra aday adaylığı sürecinde yaşanan rekabeti bir kenara bırakacağız. Artık Muğla'mıza hizmet için 13 ilçemizde canla başla çalışıp başarı yakalayacağız. Bazı ilçelerimizde 10'un üzerinde aday adayı kardeşlerimiz çıktı. Tabi ki bu bir yarıştır. Ben 2014 yerel seçimlerinde Marmaris'ten ilçe belediye başkanlığına aday adayı olmuştum. Rabbim nasip etmedi ve aday olamadım. Bu süreçte partime küsmedim, davamdan ayrılmadım. Bu dava uğruna hizmet etmeye devam ettim. Sonunda 2016 yılında il başkanı oldum. Muğla davasına sahip çıkanların göreve getirildiği, hak edenin hak ettiği yere getirildiği şehirdir" diyerek Cumhur İttifakının Muğla'da birlik, beraberlik içinde çalışacağını dile getirdi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir birer konuşma yaptı. Gökcan konuşmasında Ak Parti döneminde Muğla'ya yapılan yatırımlara değinerek adaylara başarılar diledi. Demir ise yerel seçimlerde 13 ilçeyi kazanacaklarını belirterek, "O seçim bu seçim, o zaman bu zaman. Her şey bizim lehimize. CHP'liler bile kendi belediyelerinden yaka silkiyorlar. Millet, CHP'ye hayal kurma, Ak Parti'yi bu hayali gerçekleştirme görevi verdi. İlk defa bu kadar inançlıyım" dedi.

Ardından Ak Parti MKYK Üyesi Markar Esayan yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim süreci için verdiği talimatı partililerle paylaştı. Eseyan, "Cumhurbaşkanımız yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı konusunda çok hassas davranılmasını istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile barış, kardeşlik içinde seçime hazırlanılmasını ve herhangi bir sorun yaşanmaması için teşkilatları uyardı" dedi.

Konuşmaların ardından Eseyan, Belediye Başkan adaylarını sahneye davet etti. Eseyan tüm adaylara ve Ak Parti teşkilatlarına başarılar diledi.

Buna göre; Ak Parti'nin 31 Mart Yerel seçimlerinde belediye başkan adayları şöyle oluştu: Muğla Büyükşehir Belediyesi; Dr. Mehmet Nil Hıdır, Menteşe: Av. Gültekin Akça, Yatağan: Mustafa Toksöz, Kavaklıdere: Mehmet Demir, Milas: Barış Saylak, Bodrum: Dr. Tahir Ateş, Ula: İsmail Akkaya, Marmaris: Serkan Yazıcı, Datça: Dr. Feyzullah Gülada (İttifak), Köyceğiz: Kamil Ceylan, Ortaca: Av. Recep Güneş (İttifak), Dalaman: Muhammet Karakuş, Fethiye: Muhittin Kayabaş ve Seydikemer: Yakup Otgöz.

Kaynak: İHA