AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! "6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen muhalefetin erken seçim açıklamalarına tepki gösterirken altılı masa hakkında sert sözler kullandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! "6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var"

Seçim çalışmalarına start veren AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gaziantep İl Başkanlığınca düzenlenen '2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Mustafa Şen, altılı masa hakkında sert eleştirilerde bulunurken 2023 seçimleri için konuştu, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu.

AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! 6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var

"MUHALEFETİMİZ ERKEN SEÇİM DEYİP OTURURKEN BİZ ÇALIŞIYORDUK"

2023 seçimlerine doğru Türkiye'nin bütün illeri, ilçeleri ve mahallelerinde olduklarını ifade eden Şen, "Biz aslında seçimi çoktan başlattık. Hatırlayınız, bizim sevgili muhalefetimiz şöyle sürekli boş geziyorlar da, canları sıkıldıkça bir erken seçim, erken seçim deyip oturup keyif çatarken biz mahallelerdeydik, sokaklardaydık, çalışıyorduk. Biz seçime hazırlanıyorduk, biz seçimi çoktan başlattık. AR-GE ve eğitim başkanlığı olarak bizim herkesten önce başlamamız gerekiyordu. Biz geçen sene başladık. Bu bir hakikat bunu biliyorsunuz. Doğudan batıya, batıdan doğuya bütün il ve ilçe teşkilatlarımızın seçime yönelik 2023 Haziranında yapılacak olan seçime yönelik olarak teşkilat eğitimlerine aldık. Bu seçim nasıl olacak, nasıl yapılacak, nasıl kazanılacak neler yapmamız lazım, bütün bunları teşkilat olarak üzerimize ne düşüyor bu bağlamda eğitim seferberliği içerisinde gerçekleştirdik’’ diye konuştu.

AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! 6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var

"BIRAK ERKEN SEÇİMİ, SEN SEÇİME HAZIRLAN"

Muhalefetin erken seçim açıklamalarını eleştirerek tepki gösteren Şen şunları söyledi: ’’Biz seçime çalışırken, bizim muhalefetimiz hadi bir erken seçim, 5 dakika sonra yine bir erken seçim çağrısı yapıyor. Bırak erken seçimi sen seçime hazırlan. Gerçekten siyaset yapıyorsan bu vatandaşa bir şey söyle, geleceğe dair bir şey söyle, bu ülkeye dair bir şey söyle."

AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! 6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var

"BU MASA ERDOĞAN'I DÜŞÜRME MASASI DEĞİL Mİ?"

ABD Başkanı Biden'ın muhalefete yönelik açıklamalarını anımsatarak altılı masayı eleştiren Şen şu ifadeleri kullandı: "Hatırlayınız, ABD Başkanı Biden’i 'Türkiye’deki dostlarımızı destekleyeceğiz ve Erdoğan’ı düşüreceğiz' Böyle bir söz söyledi. Bu ne anlama geliyor. Bunu duyan muhalefetin ne söylemesi gerekirdi. Sen kim oluyorsun benim ülkemin siyasetine karışıyorsun demeleri gerekirken, duymazlıktan geldiler. Bu masa ne masası sizce, onların adlandırmasıyla Erdoğan’ı düşürme masası değil mi. 6’lı masa 6’lı masa değil, 6’lı masa 9’lu masa, 6’lı masa Biden masasıdır."

AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! 6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var

"O masada Biden var, PKK var, FETÖ var. ve adı geçen diğer partiler var. Eğer böyle değilse, çıksınlar söylesinler. Red etsin, açıkça meydan okusunlar. Tayyip Erdoğan’ı düşüreceksen ben düşürürüm desinler. Seçimi kazanacaksam ben kazanacağım desinler. Sen kim oluyorsun da benim ülkeme karışıyorsun, ülkemin siyasetine karışıyorsun, hele benim ülkemin Cumhurbaşkanını sen düşüreceksin. Kim oluyorsun diye söylemeleri gerekiyor. Ama bunu duymadık duymuyoruz. Yaptıkları her toplantının sonunda aldıkları karar bir sonraki toplantıyı nerede yapacağız oluyor. Ülkenin geleceğine dair bir tane proje var mı?’’

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