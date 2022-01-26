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AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve gündemin değerlendirildiği AK Parti MYK toplantısında kripto para, Metaverse ve Blockchain konuları gündeme gelirken Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'nın isimlerinin içinde geçtiği şarkı ve Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri de toplantıda değerlendirildi.

AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında  24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 15.00'da başlayan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşulanların detayları ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Metaverse ile ilgili AK Parti’de yapılan çalışmaları anlatarak kripto para, Metaverse, Blockchain ve sosyal medyanın bir bütün olarak ele alınması gerektiği toplantıda değerlendirildi. Söz konusu  konuların titizlikle araştırılması gerektiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metaverse konusunda, “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın” dediği belirtildi. 

AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

METAVERSE EVRENİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin de katılım göstereceği bir internet formu düzenlenmesi konusunda talimat verdiği, forum kapsamında  Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımların nasıl yapıldığı inceleneceği öğrenildi. Özellikle büyük bir ivme kazanan metaverse evrenindeki satım işlemlerinin nasıl yapıldığı izlenecek. Bazı kurmayların toplantıda yurt dışındaki yatırımcıların  Meryem Ana Tapınağı ve bazı müzeleri satın aldıklarını, bunun da bir soruna yol açabileceğini söyledikleri belirtildi.

AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

SEDEF KABAŞ VE SEZEN AKSU

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözleri ve sanatçı Sezen Aksu’ya sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiler de gündeme gelirken bazı kurmayların söz konusu tepkilerin fazla olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Bu konuda," Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” değerlendirmesi yapıldı. 

Ayrıca bir kumayın Sezen Aksu'nun şarkısının 5 yıl önce yazıldığının hatırlattığı, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı belirtiği ifade edilirken Aksu konusunda açıklama yapılacaksa bunun makam ve kurmaylar tarafından yapılması gerektiği bazı kurmaylar tarafından savunuldu. 

AK Parti MYK'da gündem: Kripto para, Metaverse ve Blockchain! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOSYAL MEDYA İVMESİNDEN MUTLU 

Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın,  “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” dediği belirtildi. Sedef Kabaş hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları da toplantıda gündeme gelirken Kabaş ile ilgili 380 bin tweet atıldığı, bu paylaşımların 18 milyon kez görüntülendiği belirtildi.  Erdoğan’ın bu konuda teşkilat ve vekillerin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” talimatı verdiği öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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