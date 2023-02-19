AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken gözler bir yandan da yapılacak seçime çevrildi. Bu durum, çarşamba günü yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında masaya yatırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARLI

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması konusunda kararlı. Ancak seçimin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda deprem bölgesindeki seçmenlerin listesinin hazırlanması konusunda sıkıntı yaşanabileceği gündeme geldi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLAR NASIL OY KULLANACAK?

Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, sürecin uzun sürebileceği değerlendirilirken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) deprem bölgelerinde vatandaşların nasıl oy kullanacağına yönelik çalışmalar yapması da masaya yatırıldı. Bunların yanı sıra, daha önce alınan YSK kararları çerçevesinde konteynerlerde oy kullanılamaması nedeniyle bu konuda atılacak adımlar da MYK’da konuşuldu.

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AK PARTİLİ KURMAYLARDAN SEÇİM TARİHİ ÖNERİSİ

AK Parti kurmayları ise seçimin 18 Haziran tarihinde yapılması konusunda görüş belirtti.

18 HAZİRAN TARİHİNİN RİSKLERİ

18 Haziran’ın hac dönemi olması nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin oy kullanamayacağı, 2’nci tura kalma ihtimali olması durumunda Kurban Bayramı’na denk geliyor olabileceği konuları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu MHP Lideri Devlet Bahçeli ile değerlendireceğini ifade ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN, BAŞKANVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup başkan vekilleriyle bugün İstanbul’da Meclis çalışmaları ve seçim başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendireceği bir toplantı yapacağı da öğrenildi.