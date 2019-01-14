Ak Parti Otlukbeli Belediyesi Başkan Adayı Vahdet Ercan kimdir?

AK Parti Erzincan Otlukbeli belediye başkan adayı Vahdet Ercan kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. vahdet ercan'ın biyografisi

VAHDET ERCAN KİMDİR?

Vahdet Ercan halen AK Parti, Erzincan, Otlukbeli belediye başkanlığ görevinde bulunuyor 13 Ocak 2019 Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Bu aday tanıtım toplantısında Vahdet Ercan tekrar Otlukbeli belediye başkan adayı olarak açıklandı