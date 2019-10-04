AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ağar getirildi
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine çağrılan Van'ın Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar'ın görevden ayrılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar arasında değerlendirme yapıldı.
VAN (İHA) – AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar atandı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine çağrılan Van'ın Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar'ın görevden ayrılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar arasında değerlendirme yapıldı. Genel merkeze çağrılan 4 aday arasında AK Parti Özalp İlçe Başkanlığına Ercan Ağar getirildi.
Kaynak: İHA
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