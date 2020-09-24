AK Parti Pamukkale Kadın Kolları Başkanı değişti

AK Parti Pamukkale Kadın Kollarında nöbet değişimi yaşandı. Zehra Karabay, Pamukkale Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevini Feride Kabadayılar'a devretti. AK Parti'de kongre süreciyle birlikte, teşkilat kademelerinde de nöbet değişimleri yaşanıyor. Bu doğrultuda birçok ilçe teşkilatı ile birlikte AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nda da değişim gerçekleşti. Uzun süre Pamukkale Kadın Kolları İlçe Başkanı olarak görev yapan Zehra Karabay, görevini düzenlenen törenle Feride Kabadayılar'a devretti.

"KADINLAR ŞÜÇLÜ YAPIMIZIM DİNAMOLARIDIR"

Kadınların yapının güç kaynağı olduğunu belirten Uğur Gökbel, "AK Parti'nin bugünlere gelmesinde güçlü teşkilat yapısının şüphesiz önemi büyüktür. Fedakâr kadınlarımız da bu güçlü yapının güç kaynağı, dinamolarıdır. Bu kutlu dava kadınlarımızın omuzlarında yücelmiştir. Bu, inkâr edilemez bir gerçektir. Bu noktada kadınlarımızın hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kadınlarımızın mücadele azmi, kararlılıkları, inanmışlık ve adanmışlıkları bizlere de güç veriyor, motivasyon kaynağımız oluyor" diye konuştu.

"HER DAİM YOLUMUZU AYDINLATACAKLAR"

AK Partili kadınların davaya büyük bir inançla sahip çıktıklarını vurgulayan Gökbel, "Fedakar kadınlarımıza minnet duygularımı ifade edecek söz bulamıyorum. Fedakarlıklarını ödüllendirecek kadar güzel bir söz yok, bedelini ödeyecek maddi bir karşılık da maalesef bulunmuyor. Güçlü Türkiye yolculuğumuzda öylesine büyük bir boşluğu dolduruyorlar ki onlar bu dava için olmazsa olmaz. Mücadelemizin yılmaz savunucuları kadınlarımız her daim başımızın tacıdır. Bu kutlu dava onların omuzlarında yücelmeye devam edecek, her daim kararlılıkları ve çalışkanlıkları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.