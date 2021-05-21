Bombalı saldırı girişimine açıklama AK Parti Pendik'ten açıklama!

Bölge Gündem Haber önceki gün AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nı hedef alan TKP/ML terör örgütünün bombalı eylem hazırlığını haberleştirmiş konuyu tüm Pendiklilere duyurmuştu.

İLÇE BAŞKANI ALİ ŞİRİN’DEN YAZILI AÇIKLAMA

Olayın ardından basın mensuplarına yazılı bir açıklama gönderen AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin saldırı girişimini kınarken, “bu saldırı inandığımız yolda yürümesine engel olamayacaktır” dedi.

TKP/ML terör örgütü üyeleri AK Parti Pendik İlçe binasını havaya uçuracaklardı! Son anda engellendi!

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

18.05.2021 tarihinde saat 21:00 sularında AK Parti Pendik İlçe Başkanlığımıza bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Emniyet güçlerimizin dikkati sonucu amacına ulaşamamış olan bu saldırı bizlerin inandığımız yolda yürümesine engel olamayacaktır.

Bu menfur saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların yakalanmasında gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı emniyet güçlerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Bu süreçte bizleri arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, diğer siyasi partilerin temsilcilerine, sivil toplum kuruluşu yetkililerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

İstanbul'da AK Parti’mizi, milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz. Durmak yok, inandığımız yolda yürümeye devam.

Ali ŞİRİN AK Parti Pendik İlçe Başkanı