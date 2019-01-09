AK Parti Pendik SKM başkanı Müslim Şahin kimdir

Pendik siyasetinin önemli kişilerinden biri olan Müslim Şahin kimdir, aslen nerelidir? Sizler için araştırdık

MÜSLİM ŞAHİN KİMDİR?

aslen rizeli olan müslim şahin 1966 tarihinde Trabzon Oft doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi yerel yönetimler ve kamu yönetim yüksek okul mezunun olan şahin Siyasete 1989 yılında refah partisinde başladı daha sonra AK Parti'nin kurulması aşamasında Pendik ilçe kurulu üyesi ve Kaynarca mahalle başkanlığı yaptı. 2004 -2014 yılları arasında Pendik belediye meclis üyeliği yaptı. 2 Şubat 2015 tarihinde teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcılığına getirildi. partisinin 7 haziran 1 kasım ve Halen bu göreve devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.