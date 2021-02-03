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  3. AK Parti Pendik’in yeni Başkanı Ali Şirin oldu

AK Parti Pendik’in yeni Başkanı Ali Şirin oldu

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde Ali Şirin, Pendik’in yeni ilçe başkanı seçildi. Ali Şirin, 2009-2014 yılları arasında bir dönem AK Parti Pendik Belediye Meclis üyeliği yapmıştı.

AK Parti Pendik’in yeni Başkanı Ali Şirin oldu

AK Parti İstanbul ilçe kongreleri devam ediyor. Dün Tuzla'da yapılan kongrenin ardından bugün Pendik ilçe kongresi de gerçekleştirildi.

Kurtköy Kapalı Spor Salonunda Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak,  İstanbul Milletvekilleri  Erol Kaya, İsmet Uçma, Serkan Kaya, Osman Boyraz, Eyüp Özsoy , Belma Satır, Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin,  eski ilçe başkanları, meclis üyeleri, delegeler ve çok sayıda üye katıldı.

SIK SIK UYARI YAPILDI

Kongreye katılan tüm herkesin vücut ısısı ölçülürken, sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda teşkilat mensuplarına uyarılar yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Telli gerçekleştirdi.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Rüstem Kabil, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve en son olarak AK Parti İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak birer konuşma yaptı. Daha sonra cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat üyelerine video mesajı yayınlandı.

PENDİK'TE ALİ ŞİRİN DÖNEMİ BAŞLADI

Konuşmaların ardından Rüstem Kabil başkanlığındaki ilçe yönetiminin ibrasına geçildi. Okunan faaliyet raporlarından sonra Rüstem Kabil, başkanlığındaki yönetim delegelerin oy çokluğuyla ibra edildi. Daha sonra yeni ilçe başkanı ve yeni yönetimi belirlemek amacıyla oy verme işlemine geçildi. 

Divan başkanlığına Ali Şirin tarafından verilen listeyle seçime gidildi. Başka listenin olmadığı kongrede 400 delegenin oyunun çoğunu alan Ali Şirin, AK Parti Pendik'in yeni ilçe başkanı seçilmiş oldu.

ALİ ŞİRİN İLÇE YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Pendik AK Parti teşkilatının merakla beklediği ilçe kurulu listesi de belli oldu. 29 kişilik listedeki değişim gözlerden kaçmadı.

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ALİ ŞİRİN KİMDİR?

Aslen Ordulu olan Ali Şirin ile ilgili detaylı biyografiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ali Şirin kimdir? AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin biyografisiAli Şirin kimdir? AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin biyografisi

 

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