AK Parti Pendik'ten Gençlik yürüyüşüne gövde gösterisi yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı" sloganıyla başlattığı yürüyüşte AK Parti Pendik'ten büyük destek geldi. Binlerce genç Pendik'ten yürüyüşe katılırken ilçe başkanı Ali Şirin, Türkiye'nin gençleri artık büyük düşünüyor, Teknofest gençliği geliyor" dedi.

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AK Parti Pendik'ten Gençlik yürüyüşüne gövde gösterisi yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçede eş zamanlı olarak partililerin katılımıyla "2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı" düzenledi.

Bu kapsamda Pendik AK Parti'de değim yerindeyse gövde gösterisi yaptı.

AK parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, Kadın Kolları Başkanı Şaduman Şeker'in de katıldığı yürüyüşe gençler büyük ilgi gösterdi.

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"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE GENÇLER SÖZ SAHİBİ OLUYOR"

AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, " Türkiye'nin gençleri artık büyük düşünüyor, Teknofest gençliği geliyor. Yarınlarımız olan gençlerimiz ülkemizin geleceğinde şimdiden söz sahibi oluyorlar. Milletvekili aday listelerinde genç isimlere çok sayıda yer veren bir siyasi hareketiz. Gençlerimiz de kendilerine olan güveni boşa çıkarmıyorlar. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Parti'ye Pendik'ten güçlü bir destek vereceğiz." dedi.

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