Ak Parti Refahiye Belediyesi Başkan Adayı Çakmak Paçacı kimdir?

AK Parti Erzincan Refahiye belediye başkan adayı Çakmak Paçacı kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Çakmak Paçacı'ın biyografisi

ÇAKMAK PAÇACI KİMDİR?

Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çakmak olan Çakmak Paçacı AK Parti Erzincan Refahiye belediye başkan aday adayı olmuş 13 Ocak 2019 Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Bu aday tanıtım toplantısında Çakmak Paçacı Refahiye belediye başkan adayı olarak açıklandı.