Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak?” sorusunun yanıtı belli oldu.

Ak Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce kimdir, Aslen nereli?

Sakarya Vilayeti, Geyve İlçesi’nin Çengel Köyü’nde 1954 yılında dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Pamukova’da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu ve idari görevlerde bulundu.ÇAY-KUR Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğü’nde Mühendislik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümü’nde Okutmanlık yaptı. Bu görevine Rize Üniversitesi’nde de devam etti. Adapazarı Merkez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü’nde ve özel sektörde, Mühendis, Kısım Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. Adapazarı Merkez Erenler Belediye Başkanlığı görevini yaptı.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü [ÇAY-KUR] Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini 04.02.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar yürüttü.KAMU-İŞ [Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası] Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 15.11.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar sürdürdü.Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptı.ÇAY-KUR Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı görevini 08.06.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar yürüttü.Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.Rize Üniversitesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.2012 Tarihinden itibaren DOKAP başkanlığını yürütüyordu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ekrem Yüce evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 yerel seçimleri, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı