AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, tedbir paketleri hakkında bilgi verdi

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve diğer tedbir paketleri kapsamında kentte yapılan yardımlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Tever, paylaşımında, paketler kapsamında devletin, kurumların ve yerel yönetimlerin şehre sağladığı katkının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Sakarya'da, 65 yaş üstü 30 bin 638 kişiye koruyucu maske ve kolonya dağıtımı yapıldığını aktaran Tever, dar gelirli ve mağdur 67 bin 77 aileye gıda paketi ulaştırıldığını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından 4 milyon 262 bin koruyucu maskenin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığına işaret eden Tever, yine belediyeler tarafından içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve eldiven bulunan 78 bin 898 hijyen paketinin de vatandaşlara iletildiği bilgisini paylaştı.

İl genelinde 67 bin 37 kişiye nakit destek yardım kartı dağıtıldığını kaydeden Tever, açıklamasında esnafa yönelik yapılan yardımlardan şu şekilde bahsetti:

"Halkbank tarafından küçük işletmelere verilen 6 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli 'İş'e Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi'nden ilimizde 6 bin işletme faydalanmıştır. Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden ilimizde 1893 çiftçi toplam 38 milyon 681 bin liralık bir yardımdan yararlanmıştır."

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 1. 2. ve 3. faz yardım paketlerine Sakarya'da 142 bin 646 kişinin başvurduğunu, 44 bin 729 ailenin de yardımdan faydalandığını paylaşan Tever, kurumsal ve ticari ölçekteki firmalara verilen, tutarı 10 ila 100 milyon lira arasında değişen "İşe Devam Kredi Desteği" paketinden kentte 5 bin 250 işletmenin faydalandığını bildirdi.

Tüm esnaf için verilen 25 bin liraya kadar limitli "İşletme Finansman Desteği" paketinden kentte 5 bin 900 esnafın yararlandığını aktaran Tever, şunları kaydetti:

"Sakaryamızda Kısa Çalışma Ödeneğine 5 bin 50 işletme başvuruda bulunmuş, 54 bin çalışan ödenekten faydalanmıştır. Sakaryamızda Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza verilen 1170 liralık yardımdan 54 bin 100 kişi faydalanmıştır. Sakaryamızda ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödeme olanağından 2 bin 286 kişi faydalanmıştır."

Tever, koronavirüsle mücadelede vatandaşlara sağlanan desteklerle salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin en aza indirgenmesinin amaçlandığına değinerek, mücadeleyi samimiyet ve başarıyla devam ettirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA