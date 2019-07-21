AK Parti Sakarya İl Başkanlığından açıklama

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, muhalefetin partisine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, sorunlara çözüm getirme, vizyon oluşturma anlamında hiçbir siyasi partinin AK Parti ile aynı kulvarda yarışamayacağını belirtti.

AK Parti belediyecilik anlayışının, millete hizmet olduğunu vurgulayan Tever, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, belediyecilik diğerlerinin nazarında bir rant kapısı olabilir, bizim nazarımızda sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir, bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır. 2014 yılından bu yana Sakaryamızın altyapısı baştan aşağı yeniden inşa edildi. 1,3 milyar liralık alt yapı yatırımıyla Türkiye'de en önde gelen belediyeler arasında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını yok sayıp 'şehrin alt yapısı çökmüş hiçbir şey yapılmamış' gibi bir ifade kullanmak trajikomiktir." ifadelerini kullandı.

Tever, Ferizli ve Söğütlü'de sadece 2017-2018'de 19 milyon liralık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapıldığını, aynı bölgede 79 kilometre asfalt yol yapıldığını bildirdi.

2019 programına göre yıl sonuna kadar 6,7 kilometre daha yol yapılması planlandığını aktaran Tever,

"Yeni modern okul binaları, ilçe devlet hastanesi, organize sanayi bölgeleri, sosyal donatı alanları ve tüm alt yapı çalışmaları bitirildi. 27 bin nüfuslu Ferizli ilçemizde yatırımlarımız yeni dönemde de devam edecek. Bin yataklı hastane için o dönem basına verdiğim demeçte tespit edilen yerin Alandüzü olduğunu söylemiştim. Hatta söz konusu yerin zemin etütleri yapılmış, orman arazisi olan yerler için gerekli izinler alınmıştı ve iş ihale dosyası hazırlama aşamasına gelmişti. Ayrıca ülkemizde bundan sonra yapılacak ilk bin yataklı hastane projesinin Sakarya'da olacağını da ifade etmiştik. Tüm bürokratik işlemlerin Alandüzü alanı üzerinden işlendiğini ısrarla vurgulasak da hala anlamayanları görüyoruz. Doğrusu bizler AK Parti ailesi olarak Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA