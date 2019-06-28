AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, LGS birincilerini kutladı

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan öğrenciler Ahmet Güven Alp Yalılı, Rana Filiz ve Selimhan Fırat'ı telefonla arayarak kutladı.

Atabek, yaptığı açıklamada, kent adına önemli başarı elde eden öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Bütün öğrencilere iyi tatiller dileyen Atabek, "Tatillerini verimli geçirmelerini istediğim öğrenci kardeşlerime birkaç tavsiyem olacak; İnternetin esiri olmayın, spor ve sanat dallarına yönelin, dil kurslarını değerlendirin, kitap listesi oluşturun ve en önemlisi aile ilişkilerinizi güçlendirin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA