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AK Parti Samsun İl Başkanı istifa etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu'nun...

AK Parti Samsun İl Başkanı istifa etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu'nun görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda yapılan görev değişikliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir" dedi.

DHA

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