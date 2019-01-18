AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, partinin ilçe belediye başkan adaylarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti'de devam eden belediye başkan aday adaylığı sürecinin bu sabah açıklanan aday isimleri ile sona erdiğini belirtti. Yıldız, genel merkez tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Zeynel Abidin Beyazgül olarak açıklanmasının ardından yine genel merkez tarafından sabah saatlerinde açıklanan ilçe aday isimleriyle birlikte aday adaylığı sürecinin sona erdiğini açıkladı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, adayların ille hayırlı olmasını diledi. Yıldız açıklamasında, "Öncelikle aday adaylarımızın partimize aday adayı olup teveccüh göstermeleri AK davaya sahip çıkmaları takdire şayandır, aday adaylığı sürecinde genel merkezimizce aday adaylarımız birçok aşamadan geçirilerek aday tespiti yapılmıştır. Aday adaylarımızın her birinin adaymış gibi AK davaya, AK Partiye sahip çıkacakları, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerine olan inancımız tamdır. Bugüne kadar AK Partimizi yalnız bırakmayan ilçe belediye başkan aday adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Genel merkezimiz tarafından daha önce büyükşehir belediye başkan adayımız Zeynel Abidin Beyazgül olarak açıklanmıştı. Bizler de Zeynel başkanımızla birlikte ilk günden beri sahadayız. Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği ilgi ve alaka bizleri oldukça mutlu etmiştir. Bugün de ilçe adaylarımız açıklandı. En kısa zamanda onlarla da sahaya inip çalışmalarımıza başlayacağız. İlçe adaylarımızın listesi şu şekilde oluşmuştur. Akçakale Mehmet Yalçınkaya, Birecik Mahmut Mirkelam, Bozova Suphi Aksoy, Ceylanpınar Abdullah Aksak, Eyyübiye Mehmet Kuş, Halfeti Şeref Albayrak, Haliliye Mehmet Canpolat, Hilvan Aslan Ali Bayık, Karaköprü Metin Baydilli, Siverek Şeyhmus Aydın, Suruç Mustafa Yüksel, Viranşehir Salih Ekinci ve Harran ilçemiz ise ittifak olarak belirlenmiştir. Tüm adaylarımızın Şanlıurfa'mıza, İlçelerimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA