AK Parti Şanlıurfa yönetimi yılın son toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Şanlıurfa il yönetim kurulu, gerçekleştirdiği 2018 yılın son toplantısında, yerel seçimler için üç aylık süreçte yapılacak olan çalışmaları ele aldı.

2018 yılının son il yönetim kurulu toplantısı, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız Başkanlığında, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de katılımlarıyla AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında yapıldı.

Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısında açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "2018 yılının son yönetim kurulu toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Büyükşehir Belediye başkanımız yönetim kurulumuza bir sunum yaptılar. Ben şahsına hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın hepimiz için hayırlara vesile olmasını sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, "Büyükşehir belediye başkan adayımız, milletvekilimiz, il başkanlığımızın başkanlığında yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Bu toplantı hem büyükşehir belediye başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların bir değerlendirmesi oldu hem de önümüzdeki üç aylık süreç içerisinde seçim çalışmaları anlamında bir değerlendirme toplantısı oldu. Bende davetlerinden dolayı il başkanımıza teşekkür ediyorum. Adayımızla birlikte Allah'ın izniyle bu süreci tamamlayıp hep birlikte seçime gideceğiz. Yeni yılın Şanlıurfa'daki tüm vatandaşlarımıza bereket, huzur, mutluluk getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül İse, "Yeni yılın başta Şanlıurfalı hemşerilerimiz olmak üzere tüm ülkemize barış, huzur, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Önümüzdeki yıl bizim için çok önemli bir yıl yerel seçimlerimiz olacak. AK Partimizin bundan büyük bir zaferle çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA