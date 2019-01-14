AK Parti seçim koordinasyon merkezinde çalışmalar tamamlandı

AK Parti Şanlıurfa'da yerel seçimler için oluşturulacak Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) son hazırlıklar tamamlandı.

Haliliye İlçesi, Mevlana Caddesi üzerindeki yeni binasıyla 31 Mart Yerel Seçimlerine hazır bir vaziyette bekleyen AK Parti Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), yapılan son dokunuşlarla son halini aldı. Çalışmaları tamamlanan SKM binasına bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kurulu üyeleri, seçim atmosferine girerken seçim koordinasyon merkezindeki son çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni kurulan SKM binasıyla hazır olduklarını belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Bugün büyükşehir belediye başkan adayımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle birlikte seçim koordinasyon merkezimizi ziyarete geldik. Hazırlıklarımızı tamamlamış vaziyetteyiz. AK Parti, AK teşkilatlar her zaman bir seçim bittiğinde yarın seçim olacakmış gibi hazır ve dinamik olarak beklemekte. Bizde 24 Haziran seçim sürecini atlattıktan sonra il SKM ve 13 ilçede ilçe SKM'lerimizi oluşturduk. Gördüğünüz üzere Türkiye'de ve bölgede bir ilk. Bağımsız, her bir birimin ayrı bir alanı var karargah olarak kullanacağımız seçim koordinasyon merkezimizde Allah'ın izniyle büyükşehir ve 13 belediyemizin tamamını alıp büyük bir muzafferiyetle seçimi tamamlayacağız inşallah. Ben desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, emeği geçen herkese, SKM başkanımıza, Büyükşehir belediye başkan adayımıza teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun" ifadelerin kulandı.

Yeni adresinde seçim çalışmalarına hazır hale getirilen SKM, AK Parti logolarıyla süslendirildi.

Kaynak: İHA