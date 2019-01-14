Ak Parti Serdivan Belediyesi Başkan Adayı Yusuf Alemdar kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti, Serdivan belediye başkan adayı Yusuf Alemdar kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Yusuf Alemdar'ın biyografisi

YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

1966 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni işleri nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalan Yusuf Alemdar, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girmiştir. 2003 yılında Ak Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar bu görevini 2009 yılına kadar sürdürmüş ve 2009 Yerel Seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilmiştir.

2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Yusuf Alemdar evli ve iki çocuk babasıdır.