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AK Parti Şişli İlçe Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 7. Olağan kongrede ilçe başkanlığına aday olacak kişileri tek tek açıkladı. Şişli ilçesinde aday olan isim Gökhan Yüksel oldu. Peki, Gökhan Yüksel kimdir? İşte detaylar...

AK Parti Şişli İlçe Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 7. Olağan kongrede ilçe başkanlığına aday olacak kişileri tek tek açıkladı. Belirlenen adayların, Genel Merkezle yapılan istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini ifade etti. Buna göre, Şişli ilçesinin adayı Gökhan Yüksel olarak belirlendi. Peki, Gökhan Yüksel kimdir? İşte detaylar...

İŞTE KONGRELERDE ADAY OLACAK İLÇE BAŞKANLARI

Ataşehir: İsmail Erdem

Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Çekmeköy : Akın İlhan

Güngören :Devran Yalçınkaya

Kartal: Ebubekir Taşyürek 

Küçükçekmece: Recep Şencan

Maltepe : Mehmet Karadeniz

Pendik : Ali Şirin

Şişli : Gökhan Yüksel 

Tuzla: Talha Tayfur 

ŞİŞLİ ADAYI GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Hakkında henüz fazla bilgi bulunmayan Gökhan Yüksel, Şişli Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyesidir. Yüksel, Bayram Şenocak'ın açıklamalarına göre, AK Parti Şişli İlçe Başkan Adayı olarak belirlenmiştir.



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