AK Parti Şişli İlçe Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir?
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 7. Olağan kongrede ilçe başkanlığına aday olacak kişileri tek tek açıkladı. Şişli ilçesinde aday olan isim Gökhan Yüksel oldu. Peki, Gökhan Yüksel kimdir? İşte detaylar...
Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 7. Olağan kongrede ilçe başkanlığına aday olacak kişileri tek tek açıkladı. Belirlenen adayların, Genel Merkezle yapılan istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini ifade etti. Buna göre, Şişli ilçesinin adayı Gökhan Yüksel olarak belirlendi. Peki, Gökhan Yüksel kimdir? İşte detaylar...
İŞTE KONGRELERDE ADAY OLACAK İLÇE BAŞKANLARI
Ataşehir: İsmail Erdem
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Çekmeköy : Akın İlhan
Güngören :Devran Yalçınkaya
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Recep Şencan
Maltepe : Mehmet Karadeniz
Pendik : Ali Şirin
Şişli : Gökhan Yüksel
Tuzla: Talha Tayfur
ŞİŞLİ ADAYI GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?
Hakkında henüz fazla bilgi bulunmayan Gökhan Yüksel, Şişli Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyesidir. Yüksel, Bayram Şenocak'ın açıklamalarına göre, AK Parti Şişli İlçe Başkan Adayı olarak belirlenmiştir.