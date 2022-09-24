AK Parti Sözcüsü Çelik 6'lı masanın belli olmayan cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu! "2023 seçimlerinden sonra açıklayacaklar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 99. İl Danışma Meclisi toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ardından 6'lı masa hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı için konuşan Çelik "6'lı masa cumhurbaşkanı adayını Haziran 2023 seçimlerinden sonra açıklayacak. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Ayrıca Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweete de atıfta bulunarak, "Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı" şeklinde konuştu.

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"YOKLAMA VERMEK ESKİDEN İLKOKULLARDA VARDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Twitter üzerinden "Sizleri duymak, hissetmek istiyorum yanımda mısınız, değil misiniz?" twetine de atıfta bulunan Çelik, "Dünyada görüşüne en çok başvurulmak istenen kişi cumhurbaşkanımızken dün karşımızdakilerin halini gösteren bir gelişme yaşandı. 6'lı masanın mensuplarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tuttu kendi partililerine bir mesaj yazdı. "Sizleri duymak, hissetmek istiyorum yanımda mısınız, değil misiniz?" dedi. Bir siyasi parti genel başkanının kendi mensuplarına "Yanımda mısınız, değil misiniz?" diye sormak zorunda kalması ne büyük bir zaaftır. Ne büyük bir açmazdır. Siyasetin doğası, siyasi particiliğin doğası siyasi parti mensuplarını aynı ailenin mensupları haline getirme çabasıdır. Aradan bu kadar zaman geçmiş, hala bir siyasi partinin genel başkanı "Yanımda mısınız, değil misiniz?" diye soru soruyor. Onlarında her biri ilkokulda yoklama verir gibi "Yanındayız" diyerek tweet atıyor. Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı. Bir siyasi parti genel başkanı sokaklarda yürüdüğü zaman insanların teveccühünü test etmek zorunda kalıyorsa, kendi siyasi partisinin mensuplarının yoklamasını almak zorunda kalıyorsa bu memleket için, köklü bir siyasi parti için azdır. Cumhurbaşkanımız ise ülke sokaklarında bölge ülke sokaklarına oradan da Central Park'ta yürüdüğü zaman nasıl yürüdüğünü görüyoruz. AK Parti'de sen, ben, öteki yok. Hepimiz varız" dedi.

"6'LI MASADAN 66 TANE SES ÇIKIYOR"

6'lı masadan birçok ses çıktığını anlatan Çelik, "Bu 6'lı grup bir araya geldiği zamanda yarısı Suriye politikasını destekliyor, yarısı Suriye politikasına karşı çıkıyor ve buradan bir birliktelik çıkacağı düşünülüyor. Bir kısmı İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım, bir kısmı da gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçireceğim diyor. Onun ötesinde bir kısmı ben özelleştirmeye karşıyım, öteki diyor ki bizim yaptığımız özelleştirmeler doğruydu. Önce 6'lı masadan 66 tane ses çıkıyor, bunların azaltılması, milletin anlayacağı hale getirilmesi lazım. Biz cumhur ittifakı olarak Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.