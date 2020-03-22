AK Parti Sözcüsü Çelik, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.Çelik, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye...
ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.
Çelik, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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