AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısının ardından konuşuyor (CANLI)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
(Pençe- Kartal operasyonu) Terörist unsurları hedefti, tamamı imha edildi.
En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur.Rehavet ve normalleşme birlikte gidemez.
(Kovid-19 salgını) Hedefin sıfır vaka olması gerekiyor.
Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız.
Ayrıntılar gelecek...
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