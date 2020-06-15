AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısının ardından konuşuyor (CANLI)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Pençe- Kartal operasyonu) Terörist unsurları hedefti, tamamı imha edildi.

En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur.Rehavet ve normalleşme birlikte gidemez.

(Kovid-19 salgını) Hedefin sıfır vaka olması gerekiyor.

Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız.

Ayrıntılar gelecek...